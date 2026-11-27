"ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ", ਰੋਪੜ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਊਨਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਿੱਪਰ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, 9 ਵਾਹਨ ਆਏ ਲਪੇਟ 'ਚ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ।
Published : November 27, 2026 at 2:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਊਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਵਾਹਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਸੀ। ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਭਾਰੀ ਟਿੱਪਰ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੈਨੋ ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਏਐੱਸਆਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
Tragic road accident on Ropar-Manali Highway claims three lives. FIR No. 186/26 registered at PS Kiratpur Sahib. Investigation is underway and strict legal action will follow against those found responsible. #RupnagarPolice #RoadSafety #KiratpurSahib #RoadAccident #DriveSafe https://t.co/k7yni4z6vx— Rupnagar Police (@RupnagarPolice) November 27, 2026
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ FIR ਨੰਬਰ 186/26 ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਓ-ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਕਾਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?"
👉 An overloaded tipper crushed a car in Ropar, snuffing out the lives of three young men and leaving three families devastated! 👉 The mining mafia was racing on roads like death on wheels, while the police were busy rolling out the red carpet for Mann in Nangal! 👉 For Mann, there is a police force at every step. But does the life of an ordinary Punjabi have no value? How many more lives must be crushed? 👉 रोपड़ में ओवरलोड टिप्पर ने कार कुचल दी, 3 घरों के चिराग बुझ गए! 👉माइनिंग माफिया सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहा था, और पुलिस नंगल में मान की आवभगत में लगी थी! 👉 मान के लिए पुलिस ही पुलिस, आम पंजाबी की जान की कोई कीमत नहीं? और कितनी जिंदगियां कुचली जाएंगी? 👉 ਰੋਪੜ 'ਚ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਕਾਰ ਕੁਚਲੀ, 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ! 👉 ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੰਗਲ 'ਚ ਮਾਨ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ! 👉ਮਾਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? @PunjabPoliceInd @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) November 27, 2026