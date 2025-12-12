ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : December 12, 2025 at 9:36 PM IST
ਮੁਕਤਸਰ: ਪਿਛਲੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸੀਵਾ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬੂੜਾ ਗੁਜਰ ਰੋਡ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ।
'ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ'
ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਵਾ (23) ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਸੀ।
ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਆਨ
ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਾਂ ਨੀਲਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਦੋਸਤ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਮਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤ, ਅੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਕੂ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਿਵ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕੋਟਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।
ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਡੀਐਸਪੀ ਬਚਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੀਲਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਕੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"