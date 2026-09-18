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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਸ਼ੈਫੈਕਸ ਇੰਡੀਆ 2026' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੱਦਾ—ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ, ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 700 ਸ਼ੈਫ।

Chefex India Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਸ਼ੈਫੈਕਸ ਇੰਡੀਆ 2026' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2026 at 10:33 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਬੀ2ਬੀ ਸਮਾਗਮ 'ਸ਼ੈਫੈਕਸ ਇੰਡੀਆ 2026' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ 18 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੈਟਰਿੰਗ, ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਸ਼ੈਫੈਕਸ ਇੰਡੀਆ 2026' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ (ETV BHARAT)


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈਫ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸ਼ੈਫਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ੈਫ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ੈਫ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸ਼ੈਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ (ETV BHARAT)


ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ

ਸ਼ੈਫ ਕੋਚਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ।"

Chefex India Chandigarh
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ (ETV BHARAT)


ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ

ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਫ ਅਤੇ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਵਾਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫੋਰਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਫ ਅਤੇ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।"

Chefex India Chandigarh
ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ (ETV BHARAT)



‘ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ’

ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੈਫ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨੌਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਗੁਣਾ, 3 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।"

Chefex India Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ (ETV BHARAT)


ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈਵ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੈਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਫੂਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣੋ।


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