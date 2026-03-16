ETV Bharat / state

ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ

10-12 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 16, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10-12 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਈਡੀ, ਫਰਿਜ਼, ਏਸੀ, ਪੱਖੇ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਚੋਰੀ

ਚੋਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਨ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Barnala theft news
ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਾਮਪਲੇਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਣਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗਿਰੋਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇੱਕ ਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਬਰਨਾਲਾ ਚੋਰੀ
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ
BARNALA THIEVES STOLE
PUNJABI NEWS
BARNALA THEFT NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.