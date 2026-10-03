ETV Bharat / state

ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਡ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਸਾਫ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

Thieves stole gold and cash from a Jalandhar
ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਡ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 5:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਦੈ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਸੰਧਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿੱਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੋਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਤੋਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ (Etv Bharat)

ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦਰਾਜ਼ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੈੱਟ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ, ਕੜੇ ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 6 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

JALANDHAR ROBBERY
JALANDHARGOLD ROBBERY
ਜਲੰਧਰ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ
JALANDHAR THIEVES STOLE GOLD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.