ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਘਰ

ਚੌਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

CRORES OF RUPEES STOLEN IN PATIALA
ਚੌਰਾ ਪਿੰਡ ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 4, 2026 at 3:11 PM IST

2 Min Read
ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਰਾ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ, ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੌਰਾ ਪਿੰਡ ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ (Etv Bharat)

ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗਏ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਚੌਰਾ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੇਟੇ ਐਨਆਰਆਈ ਹਨ ਅਤੇ ਈਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਲਾਇਟ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਝ ਪੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ ਖਿੜਕੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।"

ਕਟਰ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ ਕੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਚੋਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਣੇ, ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ (Etv Bharat)

'ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ'

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ-2 ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

