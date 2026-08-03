'ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਭੁੱਲੇ', ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਘੇਰੀ 'ਆਪ'

'ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਭੁੱਲੇ', ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਘੇਰੀ 'ਆਪ'
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : August 3, 2026 at 8:50 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇਹ ਨਕਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੈ।"
'ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੇ'
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।"
ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "AAP ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹਰਾ-ਹਰਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।"
ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਦਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"