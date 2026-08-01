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ਚੱਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ !

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਘੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

Uproar in Sangrur Congress meeting
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 1, 2026 at 10:59 PM IST

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ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (ETV BHARAT)

ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਘੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ ?

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ।"

"ਚੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ।"-ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ,ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਘੇਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਸੀ. (SC) ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ,ਪਰ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਚਮਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਜੋ ਐਸ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ. ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।"-ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ

ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਘੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸਕਾਨਫਰੰਸ

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ (ETV BHARAT)

"ਜੇ ਕੋਈ 50 ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਭ ਠੀਕ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ 50 ਪੇਡ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਹਿਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ 15-15 ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਡਾ ਕੰਪੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"-ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ

ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪਮਾਨ ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਈਡੀ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਬਘੇਲ ?

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ।"

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। "

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