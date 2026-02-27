ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜ ਗਈ।
Published : February 27, 2026 at 6:07 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ"
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਕੋਟ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਫਰਿੱਜ਼ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦ'
ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।