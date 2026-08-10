SIR ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 19,301 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਪਿੰਗ

SIR ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 19,301 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਪਿੰਗ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ SIR ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : August 10, 2026 at 3:53 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SIR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਰਮ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
"ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 5.83 ਫ਼ੀਸਦੀ"
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ SIR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "BLOs ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,64,592 ਫ਼ਾਰਮ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਦਾ 94.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨਿਊਮਰੇਟਿਡ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।"
"36 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ"
ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ 6, ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ 7, ਜਦਕਿ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟਿੰਗ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ 8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 36 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 53,486 ਵੋਟਰ ਅਨਕਲੈਕਟੇਬਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 5.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਰੀਬ 19,301 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ AERO ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਾਂ AERO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਪਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1987 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਮੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ SIR ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨਿਊਮਰੇਟਿਡ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 19,301 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ।
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