DJ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਵਿਆਹ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। DJ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ।

Tarn taran viral video reality NRI Groom throw dollars
DJ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 19, 2026 at 8:43 AM IST

2 Min Read
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ 'ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾੜਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬੰਡਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾੜੀ ਉੱਤੋ ਵਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।

DJ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ (ETV Bharat)

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਿਆ?

ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਉੱਤੋਂ ਨੋਟ ਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ । ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ?

ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਡੀਜੇ ਸੈਟਅੱਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਨ।

"ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਡੀਜੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਨਰ ਮਾਝਾ ਬਲਾਕ ਡੀਜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਤੋਂ ਨੋਟ ਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣੇ ਹਨ।ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕਰੋ। "

-ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਪਰਿਵਾਰ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮਨੋਚਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾੜੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ 'ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਡੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

