ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : May 1, 2026 at 9:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਸੰਮਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ । ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
Chandigarh: The confidence motion was passed unanimously in the Punjab Assembly— IANS (@ians_india) May 1, 2026
'ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ । ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।"
Chandigarh: Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says, " in recent days, there were rumours that the government’s mlas were here and there. opposition leaders claimed that 64 mlas were on one side, 61 on another, 51 elsewhere. however, despite the confusion created by the congress,… pic.twitter.com/l52MXvk3Oh— IANS (@ians_india) May 1, 2026
'ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਹਕੀਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ।
'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Chandigarh: On the confidence motion, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says, " the media also wanted clarity, and it was important to give clarity to the people so that no doubts remain in their minds... now count the mlas—all the mlas are intact." pic.twitter.com/Hyj5hy5VeZ— IANS (@ians_india) May 1, 2026
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।'