ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਚੌਕਸ
ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Published : August 27, 2026 at 7:22 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਕਾਰਨ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ, ਖੋਆ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ-
- ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ (Humidity): ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀ (Fungus) ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਨਪਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਚ, ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਰੈਫ਼੍ਰਿਜਰੇਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਬਾਸੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ-
ਫ਼ੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ (Food Poisoning): ਬਾਸੀ ਖੋਏ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ 'ਚ ਗੜਬੜੀ: ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਕੈਮੀਕਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ/ਤੇਲ ਨਾਲ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲਿਵਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ: ਮਠਿਆਈਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ (Kidneys) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟਾਈਫ਼ਾਈਡ: ਅਣਢੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੈਜ਼ਾ (Cholera) ਅਤੇ ਟਾਈਫ਼ਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਖੋਏ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ (Dry Fruits) ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ।
"ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰੇਜ਼"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਵੋ ਕਿ ਵਰਕ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਜਿਆਦਾ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਲਓ ਪਰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਚੋਕਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਨਹਾਈਜਿਨੀਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ।"
"ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ"
ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
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