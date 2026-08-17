ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੋਮਵਾਰ: ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੋਮਵਾਰ: ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਸਾਵਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੋਮਵਾਰ, ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਅਤੇ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ।
Published : August 17, 2026 at 2:35 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ’ ਦਾ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਗਲਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਖੀਰਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।'
ਪੰਡਿਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਵਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।'