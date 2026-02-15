ETV Bharat / state

ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

SHIVARATRI 2026
SHIVARATRI 2026 (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 15, 2026 at 3:39 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਭਾਈਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕ, ਧਤੂਰਾ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਭੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਕੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ-ਟੱਪਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। - ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਭਾਈਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਉਸਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਪੱਤਰ, ਅਕ ਅਤੇ ਧਤੂਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ 16 ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 16 ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।

