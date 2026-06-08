ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸੰਭਵ ? ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਪਾਅ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 8, 2026 at 7:44 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ"
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਦਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਜਬਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
"ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਿਮਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" - ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ"
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਲੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਟਰਿੱਪ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"- ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
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