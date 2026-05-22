ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਕੁੜੀ, ਜਾਣੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੁਸਨ ਕੌਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

Published : May 22, 2026 at 10:20 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਹਰੇਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀਰ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 30 ਸਾਲਾ ਹੁਸਨ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਸਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਦੀ 2004 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।'

ਹੁਸਨ ਕੌਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਹੁਸਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਡਾਰਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਨਾ ਆਉਂਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਇਕੱਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 30 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਹੁਸਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ'

ਹੁਸਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ।" ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਹੁਸਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਚਾਰ ਵਾਰ

ਹੁਸਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਸਨ, ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।"

"2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣਨਗੇ।" -ਹੁਸਨ ਕੌਰ

ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ

ਹੁਸਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ।"

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਸਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

