ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅੱਪਡੇਟ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ।
Published : May 16, 2026 at 2:59 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਘਰ-ਘਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਸਦੀਕ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਐਨਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 5.18 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਐਲਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਬੰਧ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ'
ਅਧਿਾਕਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 'ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।'