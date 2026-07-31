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ਮੀਂਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ? ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤਿਆਰ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

Dengue threat increases in Punjab
ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਖਤਰਾ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 10:20 PM IST

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​ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਏਡੀਜ਼ (Aedes) ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ (Platelets) ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਂਗੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦ,ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ (ETV BHARAT)


ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 12 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੌਤ ਡੇਂਗੂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

Punjab Reports Rising Dengue
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (etv bharat)


ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ


Punjab Reports Rising Dengue
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (etv bharat)


ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੇਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡੀਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।



​ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

Punjab Reports Rising Dengue
ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ (etv bharat)


​ਡੇਂਗੂ ਟੀਕਾਕਰਨ

Punjab Reports Rising Dengue
ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (etv bharat)


​Qdenga (ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟੀਕਾ)

​ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ​ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਸੀ ਓ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਡੇਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

​ਉਮਰ ਹੱਦ: ਇਹ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ 0.5 ਐਮ ਐਲ ਦੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ 0 ਅਤੇ ਦੂਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

​ਅਸਰ: ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਸਟ੍ਰੇਨਾਂ (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ
ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸਚਦੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਐਮ ਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਡੇਂਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡੇਂਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਡੇਂਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"

Punjab Reports Rising Dengue
ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸਚਦੇਵਾ,ਐਮ ਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ (ETV BHARAT)

ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ (ਲਾਈਵ, ਐਟੇਨੂਏਟਿਡ) - ਕੁਡੇਂਗਾ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੇਕੇਡਾ ਜੀਐਮਬੀਐਚ, ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਟੇਕੇਡਾ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਹਿਲਾ ਡੇਂਗੂ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ 4 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 0.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ (ਮਹੀਨੇ 0 ਅਤੇ 3) ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਤੋਂ ਪੂਰਵ-ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਟੀਕਾ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
​ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ: ਕੂਲਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੋ।
ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।

ਮੱਛਰਦਾਨੀ (Mosquito net) ਅਤੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਰਿਪੇਲੈਂਟ ਕ੍ਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਏਐਨਐਮ ਵਰਕਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

Punjab Reports Rising Dengue
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਾਅ ? (etv bharat)

"ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12-13 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਜਾਂ ਕੰਬਣੀ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" -ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦ,ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਡੇਂਗੂ ਖਤਰਾ
DENGUE RISK IN PUNJAB
ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ
MALARIA AND DENGUE CASES RISE

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