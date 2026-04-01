ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰ: ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਠੰਡੇ, ਸੁਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ

LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

GAS CYLINDER NEW RATE
ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 1, 2026 at 6:37 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 218 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਠੰਡੇ (Etv Bharat)

ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਰਦ

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਵਾਪਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 2-2 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮੀਤ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਭੱਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

GAS CYLINDER NEW RATE

