ਰੰਗ ਵਟਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਣ ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
Published : March 16, 2026 at 1:10 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਪਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ'
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ‘ਕਾਲੇ ਤੇਲੇ’ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਕਣਕ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੇਰੀ ਹੋਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ,ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਕੇ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।-ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
'ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ'
ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।'
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।