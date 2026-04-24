ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

BLACKOUT IN PUNJAB
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ
Published : April 24, 2026 at 7:17 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:15 ਤੱਕ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਸਾਈਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

  • 7:55 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ
  • ਡਰਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜੇਗਾ ਸਾਈਰਨ
  • ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੈਕਆਊਟ
  • ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਰਨ ਵੱਜੇਗਾ।
  • ਸਾਈਰਨ ਵੱਜਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 8 ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
  • ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਏਅਰ ਰੈੱਡ ਵਾਰਨਿੰਗ
  • 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ, ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਤੇ ਪੀਏਯੂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੈਕਆਊਟ
  • 15 ਮਿੰਟ ਰਹੇਗਾ ਬਲੈਕਆਊਟ
  • ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੈਕਆਊਟ
  • 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ
  • ਐਨ. ਡੀ .ਆਰ. ਐੱਫ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਨਸੀਸੀ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ।
  • ਡਰਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜੇਗਾ ਸਾਈਰਨ
  • ਆਲ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਈਰਨ

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

  • ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਲੈਕਆਊਟ
  • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟ, ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
  • ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੇ ਟਾਰਚ ਆਦੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੰਤਵ

ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡ੍ਰਿਲ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਜੇਕਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

'ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਡ੍ਰਿਲ'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਸੈਲਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਡ੍ਰਿਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ
MOCK DRILL IN PUNJAB
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ
MOCK DRILL
BLACKOUT IN PUNJAB

