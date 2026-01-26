ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਕਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

JALANDHAR POLICE FAKE CHECKPOINT
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਕਾ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 26, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
ਜਲੰਧਰ: ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ,ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ (ETV BHARAT)

'ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ'

ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ, 'ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ।'

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 7, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 6 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਿਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ "ਸਮਝੌਤੇ" ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 7 ਗਏ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਲਈ ਗੰਨਮੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। - ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ

'ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ'

ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀਪੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਕਾ
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਲੰਧਰ
JALANDHAR POLICE DEPARTMENT
JALANDHAR POLICE FAKE CHECKPOINT

