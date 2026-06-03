ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦ

ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ...
Published : June 3, 2026 at 8:59 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 -26 ਤੱਕ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1023 ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1023 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 357 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 34.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 666 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 65.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
666 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 666 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜੇ
- ਪਿਛਲੇ 16 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 64 ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਲਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਸਕਾਰ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਕੱਸੀ ਜਾਂ ਸੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਤਰੀਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ"
ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਈਓ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
"ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"-ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ