ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੇ 100 ਤੋਂ 150 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ...

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੇ 100 ਤੋਂ 150 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਦੇਖੋ ਅੰਕੜੇ...

Dog biting cases in Ludhiana
ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 20, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਾਨਾ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 37 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 713 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Dog biting cases in Ludhiana
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਐੱਸਐੱਮਓ ਨੇ ਦੱਸੇ ਅੰਕੜੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀਕਾ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

Dog biting cases in Ludhiana
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat)

ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Dog biting cases in Ludhiana
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 909 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 521 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 713 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 664 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Dog biting cases in Ludhiana
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ 519, ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ 680 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ 912 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2164 ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ।


