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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ NIA ਦਾ ਛਾਪਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਡੌਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।

NIA RAID IN MANSA
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਰੇਡ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 9, 2026 at 1:40 PM IST

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ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਣਾ ਵਿਖੇ ਤੜਕਸਾਰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਐਨਆਈਏ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਢਲਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲਾਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੈਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕੋਲਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੀਮ

ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚੈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"

NIA RAID IN MANSA
ਰੇਡ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

"ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ"

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਲਏ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ।"

"ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫਰੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ"

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫਰੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਮ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ, ਉਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਮ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

NIA RAID IN MANSA
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੀਮ (Etv Bharat)

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TAGGED:

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
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ਮਾਨਸਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
GANGSTER SHAHZAD BHATTI
NIA RAID IN MANSA

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