ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 21 ਏਕੜ ’ਚ ਬਣੀ ਮਲਟੀ-ਡਿਸ਼ਿਪਲਿਨ ਅਕੈਡਮੀ, ਲੋਕ ਬੋਲੇ- ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਿੰਡ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਲਟੀ-ਡਿਸ਼ਿਪਲਿਨ ਅਕੈਡਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਵਰਤੋਂ ਪਈ ਹੈ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਲਟੀ-ਡਿਸ਼ਿਪਲਿਨ ਅਕੈਡਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਵਰਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। 21 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 11 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅੰਕੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 14 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ।
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਅਧੂਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਬੀਸੀਏ ਬੀਐਸਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਾਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਸੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ" - ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ
'3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ'
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੱਬੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਉਡੀਕ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਲੰਡਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ 21 ਏਕੜ ’ਚ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਵਰਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਣ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜੱਬੋਵਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹੇ।