ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : April 5, 2026 at 8:06 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਬੱਲਮ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਡਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਵਾਏ 3 ਵਿਆਹ- ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼"
ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ (ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਘਰਵਾਲਾ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦੇ।'
"ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ।"- ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੀੜਤ ਔਰਤ
"ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਲੀਲ"
ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।"