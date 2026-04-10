ETV Bharat / state

PAU 'ਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਸਰਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ

PAU ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 10, 2026 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਬਰਬਾਦ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਕਾਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

PAU 'ਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਸਰਚ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ 58.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸੱਲਰੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਖੇਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਏਗਾ।

ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ. ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਲਾਬ ਪੰਡੋਵ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ "ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਨਜਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

"ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ"

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਆਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।"

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ
PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY
ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ
PAU MICROBIOLOGY DEPARTMENT
PAU LUDHIANA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.