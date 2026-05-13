ਮੁੱਢਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸੂਨ ਰਹੇਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ, ਅਲਨੀਨੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਸਰ

ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਢਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸੂਨ ਰਹੇਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ,
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 13, 2026 at 7:47 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 32.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।

ਮਾਨਸੂਨ ਰਹੇਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ,ਅਲਨੀਨੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਸਰ

'ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ'

ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (ETV BHARAT)



'92 ਫੀਸਦ ਬਰਸਾਤ'

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,' ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਂਹ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ (ETV BHARAT)

ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 92 ਫੀਸਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 90 ਤੋਂ 95 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 104 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ, 105 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 110 ਤੱਕ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 110 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। - ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੁਖੀ, ਪੀਏਯੂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ



'ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ'

ਇਸ ਸਾਲ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਲਨੀਨੋ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ETV BHARAT)

'ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅਲਨੀਨੋ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ'

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।'

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜੋ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲੈਕੇ ਆਇਆ,ਹਾਂਲਾਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। - ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੁਖੀ, ਪੀਏਯੂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ETV BHARAT)

'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹ'

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ,ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

