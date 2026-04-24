ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ...

WHAT DOES ANTI DEFECTION LAW SAY
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
Published : April 24, 2026 at 7:08 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ।

'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ'

'ਆਪ' ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"



ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ?

ਭਾਵੇਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ 52ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ'

ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 91ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ?

ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1985 ਦੇ 52ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ:

  • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।
  • ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
  • ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ।
  • ਸਦਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇ।


"ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ"

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।"

Political expert and former MLA Tarsem Jodhan
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ

ਜੇਕਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 10 ਐਮਪੀ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਪੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗਣਿਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RAGHAV CHADHA JOINS BJP
ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ
WHAT DOES ANTI DEFECTION LAW SAY

