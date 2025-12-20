ETV Bharat / state

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਢੇਰ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

DRUG SMUGGLER HOUSE DEMOLISHED
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਢੇਰ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 20, 2025 at 10:49 AM IST

2 Min Read
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ “ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਡਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।

ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ,ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ETV BHARAT)

'ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ'

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਪਿੰਡ ਲੱਖਣ ਖੋਲੇ, ਥਾਣਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਅਧੀਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲੋ ਪਤਨੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਲੱਖਣ ਖੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਬਿੱਲੋ ਪਿੰਡ ਲੱਖਣ ਖੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।'


ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।-ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ

'ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ'

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲੋ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 30,127,183,85 ਤੇ 239 ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 33 ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਭੋਗਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।

'ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਔਰਤ ਉਪਰ ਕਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

