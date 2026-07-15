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Explainer: ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੰਨਾ, ਜੋ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ..

HORRIFYING TRUTH OF HARIKE PATTAN
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੰਨਾ, ਜੋ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 15, 2026 at 7:31 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਾਰਨ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ’ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੱਤਣ’ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

horrifying truth of Harike pattan
ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕੰਢੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ (FB@jathedar kuldeep singh garhgajj)

ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, "ਪੱਤਣ" ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ? ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ ? ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ?


ਕੀ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ?

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB), ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC) ਅਤੇ Survey of India ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ Punjab District Gazetteers ਅਤੇ Imperial Gazetteer of India (1908) ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਪੱਤਣ' ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

horrifying truth of Harike pattan
ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ (FB@jathedar kuldeep singh garhgajj)


ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ?

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਪੱਤਣ' ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਪੱਤਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਿਆਈ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ "ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ" ਪਿਆ।


ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ?

ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰ ਦੇ Punjab District Gazetteers ਅਤੇ Imperial Gazetteer of India (1908) ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਡਵਰਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

Harike pattan
ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕਿਨਾਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (Firozpur Administration And Punjab Tourism)



ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ?

ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1952-53 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC) ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧੁਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ' (ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ) ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ' ਅਤੇ 'ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।'

Harike pattan
ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ (Firozpur Administration And Punjab Tourism)


'ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ- ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਮਹੱਤਤਾ'

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੀਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੂਰੀ (Harike Wildlife Sanctuary) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਚੂਰੀ ਲਗਭਗ 86 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ' (Ramsar Site) ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੂਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

'ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 375 ਕਿਸਮਾਂ ਦਰਜ'

ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਠੰਢੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਛੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਝੀਲ ਇੱਕ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 375 ਕਿਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

Harike pattan
ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Firozpur Administration And Punjab Tourism)

'ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਤਖਾਂ'

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 45,000 ਬੱਤਖਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜਨ, ਕਾਮਨ ਟੀਲ, ਪਿੰਟੇਲ, ਸ਼ੋਵਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਬੱਤਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਝੀਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਤਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੇਸਟੇਡ ਪੋਚਾਰਡ, ਆਮ ਪੋਚਾਰਡ ਅਤੇ ਟੁਫਟੇਡ ਬੱਤਖਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੱਛੂਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ 26 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਟਰ (ਊਦਬਿਲਾਵ), ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਗਿੱਦੜ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਰਗੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'


ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿੳੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ?

ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' (ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 95 ਸੀ) ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'

horrifying truth of Harike pattan
ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕੰਢੇ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ (FB@jathedar kuldeep singh garhgajj)

'ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ'

ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।



'ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ'

ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖੇਮਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ (ਅਣਗਿਣਤ) ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।'

horrifying truth of Harike pattan
ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕੰਢੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ (FB@jathedar kuldeep singh garhgajj)

ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ/ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸ (ਬੈਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।-ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ,ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ

'ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੋਗਾਰਤ'

ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ (ਸ਼ੂਟ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ (ਖਾੜਕੂਵਾਦ) ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।'

horrifying truth of Harike pattan
ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ (FB@jathedar kuldeep singh garhgajj)


ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਰੀਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

TAGGED:

ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ
ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ
ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਅਰਦਾਸ
TRUTH OF HARIKE PATTAN
HORRIFYING TRUTH OF HARIKE PATTAN

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