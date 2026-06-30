ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਚੰਨੀ, ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ !
ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।
Published : June 30, 2026 at 9:45 PM IST
ਰੂਪਨਗਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਪੰਥਕ ਕਚਿਹਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ !
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ।"
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪੈਣੀ ਹੈ।ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦ ਕਿ 2008 ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।"
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ !
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ।