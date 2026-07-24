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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰ ਗਈ NRI ਮੁਟਿਆਰ ! ਪੀੜਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ

ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ।

NRI girl cheated
NRI ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਲਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਲਾਕਨਾਮ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 24, 2026 at 7:05 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਧੋਖੇਧੜੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਨਭੌਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਤਾ ਤੋਰਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਜੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ (Etv bharat)

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਲਾੜੀ

ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਹਨ।'


ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੁੱਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ

ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40-45 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੜਕਾ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'

NRI girl cheated man from Punjab
ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ (Etv Bharat)

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਬ ਨਹੀਂ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ 'ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'

ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ।

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