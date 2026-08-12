'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼, ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼, ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2026 ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼, ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
Published : August 12, 2026 at 8:11 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ (Torch Relay) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ (Commonwealth Games) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੇਟਲਿਫ਼ਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਇਆ।
ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਲੇਅਰ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ।" - ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ
ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਵੇਟਲਿਫ਼ਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ-ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ।"