ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ,ਕੀਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ,ਕੀਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਰੋਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : April 10, 2026 at 3:17 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਾਗੀ ਉਮੀਦ'
ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਉਰਫ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗਿਰਜਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।'
"ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਮਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।" -ਗਿਰਜਾ ਦੇਵੀ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ
9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੇਹਰੋਂ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, '9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਦੀ ਈਓਨ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।'
'ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ'
ਕੰਚਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਰੋਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'
ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲਾਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਏਂਸਰ ਕਮਲ ਕੌਰ 'ਭਾਬੀ' ( ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ) ਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਸੀ ਕਮਲ ਕੌਰ 'ਭਾਬੀ' ?
ਕਮਲ ਕੌਰ 'ਭਾਬੀ' ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਕਮਲ ਕੌਰ 'ਭਾਬੀ' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮਲ ਕੌਰ 'ਭਾਬੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਕਮਲ ਕੌਰ 'ਭਾਬੀ' ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹ 'ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਾਂ' ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਮਲ ਕੌਰ 'ਭਾਬੀ' ?
ਕਮਲ ਕੌਰ 'ਭਾਬੀ' ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਸ਼ਮਣ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, 2 ਭਰਾ ਅਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਬਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਸੀ।
ਕਮਲ ਕੌਰ 'ਭਾਬੀ' ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਦੋ ਧੜਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕ
ਕਮਲ ਕੌਰ 'ਭਾਬੀ' ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਧੜਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਿਰੋਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ।