ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਡਾਕਟਰ- ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੇ

ਸਮਰਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 24, 2026 at 4:45 PM IST

ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ 27 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਪਿੰਡ ਊਰਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਲਾਏ ਹਨ।

'ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ'

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।”

ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੰਘ ਸੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। - ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਪਿਤਾ

"ਖੰਘ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਜਾ"

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉ ਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ Fnec ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨਰਸਾਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। - ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਧੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।”

"ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ"

ਉੱਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ "ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੇਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀਪੀਆਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।"

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

