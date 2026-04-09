ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 1:13 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀ 18 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕਠ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੇਸ਼ਵ ਮੁਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕੇਸ਼ਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।'



ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਕੋਲ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ।

