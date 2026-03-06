ETV Bharat / state

ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Jama Masjid of Sri Muktsar Sahib
Jama Masjid of Sri Muktsar Sahib (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 6, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ (ETV Bharat)

ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ

'ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ'

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ।

'ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿਉਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।- ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ

'ਲੋਕ ਹਨ ਨਰਾਜ਼'

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

JAMA MASJID CONTROVERSY
SRI MUKTSAR SAHIB NEWS
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ
ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ
JAMA MASJID OF SRI MUKTSAR SAHIB

