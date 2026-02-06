ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਆਊਟ, ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ-ਪੱਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
Published : February 6, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 8:43 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ'
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਪੱਪੂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।'
Pappu has finally put a stamp on his name. A leader who thinks that he is the only honest and knowledgeable person, totally unaware of the ground realities. People working for him in his inner circle succeed in keeping him in exile and enjoying luxuries of life selling tickets…— Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) February 6, 2026
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ: ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ, ਪਰਿਪੱਕ, ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣੋ। -ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ
'ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ'
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੀਪੀਐਸ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। -ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ
BJP recognised my talent and through their surveys not influenced by anything, offered me a MLA Ticket in 2012 while I was working in the hospital and made me CPS , health because of my being a doctor. I had the privilege and liberty to speak truth and work with integrity and…— Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) February 6, 2026
'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ'
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖੌਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
'ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ'
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।