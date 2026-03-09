ETV Bharat / state

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 9, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। (ETV Bharat)

ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।



ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ

ਤਹਿਸੀਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਰੋ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਦ (ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ) ਐਸਡੀਐਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਗਿਆ ਘਾਹ (ETV Bharat)


"ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"

ਜੀ ਹਾਂ ਉਕਤ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦ ਐਸਡੀਐਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਤੌਰ ਐਸਡੀਐਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਊਡੀ (ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਡਬਊਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।" -ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ

ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ (ETV Bharat)

"ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"

ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਟਾਈਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ।

AMRITSAR
CONDITION TEHSIL COMPLEX IS POOR
ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ
