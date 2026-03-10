ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ 'ਚ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 10, 2026 at 4:20 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਠਿਆਲਾ, ਮਹਿਤਾ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਬੱਸਾਂ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬੱਸਾਂ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ...
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।