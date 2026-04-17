ETV Bharat / state

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

WHEAT PROCUREMENT BEGINS
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 17, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਕਣਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।

'ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ'

ਕਣਕ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ RMS 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਢਿੱਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

'ਢਿੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਅਰਜੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਫੂਡ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ

1. ਲੱਸਟਰ ਲੌਸ (ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਾ) ਵਾਲੀ ਕਣਕ- ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 70% ਤੱਕ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ)।

2. ਸੁੰਗੜਿਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦਾਣਾ (Shrivelled & Broken grains)- ਆਮ ਲਿਮਿਟ 6% ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 15% ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3. ਡੈਮੇਜਡ ਅਤੇ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡੈਮੇਜਡ ਕਣਕ - ਖ਼ਰਾਬਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਢਿੱਲ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ (Storage) ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਢਿੱਲ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੇਚੀ/ਲਿਕਵੀਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

TAGGED:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ
WHEAT PROCUREMENT
ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਢਿੱਲ
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ
WHEAT PROCUREMENT BEGINS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.