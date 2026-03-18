ETV Bharat / state

ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ?

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 18, 2026 at 10:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸਮਾਣਾ/ਪਟਿਆਲਾ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਇੰਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ) ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 17-03-2026 ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ ਰੋਡ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਬਾਇਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਉਪਰੰਤ ਐਸ.ਆਈ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

'ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ'

ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਇੰਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ) ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂਥਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 43 ਮਿਤੀ 17-03-2026 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 3(5) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 8:48 ਵਜੇ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜਿਲਦ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਝ ਅੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।


TAGGED:

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ
SACRILEGE NEWS
BHAWANIGARH SACRILEGE
ਸਮਾਣਾ ਬੇਅਦਬੀ
SAMANA SACRILEGE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.