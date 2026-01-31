ETV Bharat / state

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਕਾਰਨ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...

INCREASE GOLD AND SILVER PRICES
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ
Published : January 31, 2026 at 3:29 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿੱਥੇ ਦੁਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਸੁਨਿਆਰੇ

ਸਵਾਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਸੁਨਿਆਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਡਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

'ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ'

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

INCREASE GOLD AND SILVER PRICES
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣਾ ਵਾਧਾ

"ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।" - ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਰਨਕਾਰ ਸੰਘ

ਸੁਨਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ।"



ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ

ਸੁਨਿਆਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

INCREASE GOLD AND SILVER PRICES
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਰਨਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।" -ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਨਿਆਰ

ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ "ਕਈ ਸਵਰਨਕਾਰ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ।"

INCREASE GOLD AND SILVER PRICES
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਲੱਖ 57163 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ 3% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5% ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 1.5% ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ 'ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।

