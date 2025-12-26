ETV Bharat / state

ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ

ਇਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ...

DEAD BODY OF BOY AND GIRL
ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ (Etv Bharat)
ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਮਕਦੀ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਈ ਲੜਕੀ ਧੀਆਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟੱਲੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਉਂਕੇ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਅਲੀਗੜ) ਜਗਰਾਉਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ (Etv Bharat)

''ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ "ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ (ਕਾਉਂਕੇ) ਮਾਛੀਵਾੜਾ,ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ(ਅਲੀਗੜ੍ਹ) ਜਗਰਾਉਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।"

'ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ'

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


