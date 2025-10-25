ETV Bharat / state

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'Lucky Draw' ਸਕੀਮ, ਤੁਸੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ ਇਨਾਮ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਰਜਿਸਟਰ?

7 lakh weekly lucky draw scheme farmers
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'Lucky Draw' ਸਕੀਮ, ਤੁਸੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ ਇਨਾਮ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 25, 2025 at 6:12 PM IST

5 Min Read
ਬਰਨਾਲਾ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਕੇ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ 22 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500-2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਟੀ.ਬੈਨਿਥ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਾਲੇ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

encourage farmers to manage stubble
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ (Etv Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ

ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੰਗੋਹਰ ਦੇ ਕੈਹਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਝਲੂਰ ਤੋਂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਕੈਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ‘ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500-2500 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ।"

encourage farmers to manage stubble
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ (Etv Bharat)

ਸਨਮਾਨਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਕੀ ਡਰਅ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ 100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾ਼ਸਨ ਦਾ ਇਹ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਲਾਇਕ ਹੈ।"

encourage farmers to manage stubble
Lucky Draw ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ (Etv Bharat)


ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪਤੱਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

encourage farmers to manage stubble
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ (Etv Bharat)

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸਂੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 40 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਲਚਰ, ਜਾਂ ਪਲਾਓ ਮਾਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਹੈ।"

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ (Etv Bharat)
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਊਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
7 lakh weekly lucky draw scheme farmers
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਮਿਸਾਲ

ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਬੈਨਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ।

7 lakh weekly lucky draw scheme farmers
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨੇ।

ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

