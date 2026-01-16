ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ?, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ।
Published : January 16, 2026 at 5:19 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ'
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਵੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
'ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ'
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।