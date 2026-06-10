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ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

RAID ON PESTICIDE STORE
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 10, 2026 at 3:40 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈਸੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"

RAID ON PESTICIDE STORE
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ (Etv Bharat)

" ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ"

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

RAID ON PESTICIDE STORE
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ (Etv Bharat)

"ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਿੱਲ"

ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ।ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

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RAID ON PESTICIDE STORE

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